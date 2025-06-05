Бывший депутат Рашкин рассказал о семейном восхождении на Эльбрус

Валерий Рашкин, ранее занимавший пост депутата Государственной думы, в беседе с News.ru поделился радостным событием. Он вместе с сыном Андреем и внуком Иваном совершил восхождение на западную вершину Эльбруса.

Политик отметил, что подобные достижения, когда три поколения одной семьи покоряют гору, встречаются крайне редко.

«Водрузили там красное Знамя Победы с серпом и молотом, покричали "Ура!", зажгли красные файеры. Для меня это гордость», — заявил Рашкин.

Также он упомянул о других семейных победах. Старшая внучка с отличием окончила первый курс МГУ, а младшая недавно выпустилась из детского сада.