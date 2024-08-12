Бывшего главу самарского Росимущества арестовали за превышение полномочий

Бывшего руководителя самарского территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева арестовали по обвинению в превышении полномочий. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

По информации парламентария, в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Кинжабаев незаконно организовал продажу более 15 тысяч гектаров земель, находившихся в федеральной собственности. Эти участки передали коммерческой структуре, «подконтрольной иностранным собственникам», в то время как по закону земли сельхозназначения нельзя отчуждать в пользу иностранцев, отметил Хинштейн. Он также указал, что часть данных земель относилась к особо охраняемым природным территориям.

О задержании экс-чиновника сообщило 10 августа издание oboz.info. Кинжабаев возглавлял самарское управление Росимущества с 2005 года. Известно, что в 2018 году на него совершили покушение четверо неизвестных, которые ворвались в дом министра и ранили его ножом.