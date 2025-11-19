Быстрый рост зарплат для сотрудников без опыта работы связали с дефицитом кадров

HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью ИА НСН прокомментировал быстрый рост зарплат для сотрудников без опыта работы. Он подчеркнул, что такая тенденция обусловлена дефицитом кадров, особенно в сферах, не требующих специализированных навыков.

Мурадян указал, что работодатели готовы предлагать высокие зарплаты для начинающих курьеров, официантов и продавцов, так как спрос на такие специальности высок, а предложения по рабочим местам ограничено. Он отметил, что в ресторанном бизнесе и гостиничном хозяйстве работники могут получать высокие доходы, особенно в праздничные сезоны.

Таким образом, Мурадян подчеркнул, что высокий спрос на неквалифицированную рабочую силу и дефицит кадров ведут к росту зарплат, что делает эти профессии привлекательными для начинающих работников.