«Буквоед»: россияне на отдыхе читают романы и комедии

Большинство читающих россиян во время отдых делают выбор в пользу романов и комедий. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование «Купибилет» и сети книжных магазинов «Буквоед».

В частности, 32% опрошенных сделали выбор в пользу «Дневника Бриджит Джонс», еще 25% — «Один день». Однако еще 14% предпочитают русскую классику — «Преступление и наказание».

Еще 13% читают детективу, в частности, «Шерлока Холмса». Наконец, еще 7% выбирают литературу для саморазвития, а 3% — фэнтези, добавил RT.