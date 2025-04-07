«Буквоед»: больше половины россиян предпочитают читать печатные книги

Согласно опросу, россияне хотят видеть в книжных магазинах больше разнообразия среди детективных романов (21,8% опрошенных), изданий классической литературы (9,2%) и романтической прозы (7,9%). Большинство респондентов (58,2%) читают книги как российских, так и зарубежных авторов. При этом 11,3% предпочитают исключительно отечественных писателей.

Опрос показал, что 34,7% респондентов хотели бы уделять больше времени чтению классической литературы, 30,5% не против выделить время для фэнтези и фантастики, а 15,9% — нон-фикшн литературы. Каждый десятый респондент выразил желание изучать историческую литературу и книги о Родине.

Большинство участников опроса являются активными читателями и регулярно покупают книги. Многие из них (35,6%) покупают книги примерно раз в месяц, 23% — раз в одну-две недели. Еще 19,2% покупают книги раз в два месяца, а оставшиеся 22,2% делают покупки реже, чем раз в квартал.

Хотя все еще есть сторонники печатных или электронных книг, растет число мультиформатных читателей. Так, 31,8% респондентов заявили, что легко переходят между разными форматами книг. Однако большинство опрошенных (56,1%) все же предпочитают печатные книги.