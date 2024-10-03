Букмекер Давыдов заявил, что закон о запрете ставок для должников по алиментам не будет работать

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает принимать ставки от должников по алиментам и некоторых других категории граждан. Руководитель правового комитета Ассоциации букмекерских контор Олег Давыдов в беседе с «Ридусом» выразил сомнения в том, что данный закон в текущей форме будет эффективным.

Он отметил, что законопроект требует от букмекеров проверять каждую ставку через базу данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Проблема заключается в том, что на момент заключения пари человека может не быть в реестре ФССП, но через пять минут или час, когда он попытается сделать следующую, его данные могут уже там появиться, добавил эксперт.

Букмекерские компании обрабатывают миллионы ставок каждый день, и по словам Давыдова, такая загрузка может оказаться неподъемной для системы судебных приставов.