Бухгалтер Моргунова напомнила, что выгоднее планировать отпуск на месяцы с большим количеством рабочих дней

С финансовой точки зрения выгоднее всего брать отпуск в те месяцы, где больше всего рабочих дней. Об этом напомнила сооснователь бухгалтерии для бизнеса «Мое дело» Анастасия Моргунова в беседе с сайтом KP.RU .

По ее словам, в 2026 году к таким месяцам относятся апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. А вот май и январь — наименее выгодные для отпуска, так как в них много праздничных дней.

В России отпускные и зарплата рассчитываются по разным принципам. Зарплата зависит от количества фактически отработанных рабочих дней в месяце, а отпускные — от общего числа календарных дней в году, включая выходные, но за вычетом официальных праздников, таких как 1 мая или 12 июня.