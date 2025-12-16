Бухгалтер Анишина поделилась рекомендациями по планированию бюджета на новогодние праздники

Ведущий бухгалтер коммуникационного агентства PR Partner Екатерина Анишина поделилась с Lenta.Ru рекомендациями по планированию бюджета на новогодние праздники. Она посоветовала разделить расходы на категории: обязательные (коммунальные услуги, кредиты, базовые продукты), праздничные (подарки, угощения) и январские (траты на весь следующий месяц).

Анишина рекомендует устанавливать лимит для каждой категории и придерживаться его, используя принцип «конвертов» или отдельных банковских карт. Также она отметила: «Помните, что суммарные праздничные траты не должны превышать 20–30% вашего декабрьского дохода после уплаты всех обязательных платежей», написали «Известия».

Бухгалтер обратила внимание на важность учета календаря выплат при планировании бюджета. Согласно трудовому законодательству, если дата зарплаты в декабре выпадает на праздники, работодатель обязан выплатить ее не позднее последнего рабочего дня года — 30 декабря 2025 года. Эксперт добавила, что в январе из-за малого количества рабочих дней аванс может быть меньше привычного.