Буддийский монумент высотой три метра откроют в Нижнем Новгороде

Торжественное открытие трехметрового монумента Белой Тары пройдет в Нижнем Новгороде. Церемония состоится 2 апреля на территории местного буддийского центра. Об этом проинформировал сайт «Время Н» .

На сайте центра сообщается, что статуя создана по тысячелетним традициям и наполнена реликвиями. Это важный объект религиозного назначения. В рамках мероприятия гости увидят ритуал закладывания реликвий, церемонию подношения мандалы, а также смогут принять участие в традиционном тибетском чаепитии и экскурсии по центру.

Среди приглашенных гостей — представители местной администрации, депутаты, общественные деятели и журналисты. Кроме того, на открытии будут присутствовать председатель правления Ассоциации буддистов Алмазного пути и практикующие буддисты из разных регионов России.