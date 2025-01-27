«Будь здоров»: 8% россиян полагаются только на советы врачей при выборе лекарств

Аналитики «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь здоров» выяснили, на чьи советы полагаются россияне при покупке лекарств. Результаты исследования опубликовал Life.
Лишь 8% респондентов заявили, что строго придерживаются рекомендаций врачей при выборе препаратов. Более половины участников (55%) учитывают мнение как медиков, так и своих знакомых. Еще 15% ориентируются исключительно на советы родных и информацию из интернета.
Как рассказала врач Мария Осяева, перед применением лекарственного средства важно проконсультироваться с доктором. Только специалист способен комплексно оценить состояние здоровья пациента и выбрать подходящий препарат, пояснила эксперт.
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