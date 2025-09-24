Специалисты сети магазинов детской продукции «Бубль-Гум» поделились информацией о влиянии традиционного шопинга на интеллектуальное развитие ребенка. Они назвали магазин «тренажерным залом» для психики детей, сообщил Transsibinfo .

Во время офлайн-покупок ребенок сталкивается с множеством стимулов: воспринимает настоящие цвета и размеры товаров, различает тактильные ощущения упаковок и тканей. Кроме того, он прислушивается к звукам торгового зала и знакомится с разнообразием ароматов.

Все это создает богатый мультисенсорный опыт, помогающий сформировать полноценную картину окружающего мира и развить способности восприятия реальности, предотвращая формирование цифрового аутизма — состояния отчуждения от физических ощущений и социальной среды.