Брокер Ракута: застройщики в РФ пока не готовы работать по гибким условиям с лизингом

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил продвигать лизинг жилья как альтернативу ипотеке. В беседе с «Ридусом» инициативу прокомментировал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, у аренды с правом выкупа действительно есть свои плюсы. Так, платежи по договору идут в зачет стоимости объекта, что позволяет перейти на обычную ипотеку без особых финансовых потерь.

Однако российские застройщики пока не готовы работать по гибким условиям с лизингом, считает эксперт. Он пояснил, что правительству необходимо разработать соответствующие правовые механизмы.

Встреча с авторами любимых шоу и обучение у экспертов медиарынка пройдут на Московском медиафестивале на ВДНХ

Фейк: Россия оказалась на пороге новой мобилизации

Накануне грандиозного шухера. Выборы в Германии могут перевернуть всю Европу

IMAGO/Sylvio Dittrich

Ностальгирующие россияне вернулись к прослушиванию старых альбомов на кассетах

Баланс интересов: чего больше Дуровы принесли человечеству — вреда или пользы?

Vlad Karkov/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте