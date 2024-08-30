Брокер Ракута: застройщики в РФ пока не готовы работать по гибким условиям с лизингом

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил продвигать лизинг жилья как альтернативу ипотеке. В беседе с « Ридусом » инициативу прокомментировал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, у аренды с правом выкупа действительно есть свои плюсы. Так, платежи по договору идут в зачет стоимости объекта, что позволяет перейти на обычную ипотеку без особых финансовых потерь.

Однако российские застройщики пока не готовы работать по гибким условиям с лизингом, считает эксперт. Он пояснил, что правительству необходимо разработать соответствующие правовые механизмы.