Брокер Ракута: застройщики начнут предлагать скидки на жилье до 20% после отмены программы льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки в России на жилье в новостройках по ставке 8% завершилась 1 июля. На этом фоне застройщики начнут предлагать скидки на жилье до 20%, сообщил «Национальной службе новостей» ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По словам специалиста, спрос на ипотеку упадет, его попробуют поднять с помощью акционных предложений. Так, застройщики будут готовы давать дополнительные дисконты при условии, если это крупные проекты, например, комплексное развитие территорий.

При этом независимо от ситуации на рынке, к зиме спрос на ипотеку среди россиян традиционно возрастет, отметил Ракута.