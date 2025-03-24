Брокер Ракута высказался против запрета на покупку квартир за наличные

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута, выступая в эфире радио « КП », раскритиковал предложение риелторов запретить приобретение жилья за наличный расчет на вторичном рынке.

Специалист подчеркнул, что такая мера нарушает права потребителей.

«Здесь палка о двух концах. С одной стороны, какая-то часть доли рынка станет более безопасной, но с другой, подобный запрет нарушает закон о правах потребителей», — заявил эксперт.

Клиенты, приобретающие недвижимость, должны обладать возможностью самостоятельного выбора наиболее подходящего способа оплаты при совершении сделки, сообщил Ракута. Новые правила, отметил брокер, могут спровоцировать рост цен на жилье, поскольку продавцы будут включать налоговые издержки в стоимость квартир или перекладывать эти расходы на покупателей, добавил сайт KP.RU.