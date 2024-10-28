Брокер Дмитрий Ракута назвал повреждение имущества главным риском, с которым сталкиваются арендодатели

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с изданием «Газета.Ru» перечислил главные риски, с которыми сталкиваются россияне при сдаче квартиры. Среди основных пунктов эксперт выделил повреждение имущества и превышение количества жильцов.

Так, чтобы избежать первого пункта, брокер советует россиянам заключать договор аренды и брать паспортные данные всех проживающих. Он призывает арендодателей документировать все имущество, передаваемое в пользование, чтобы в будущем избежать споров.

В договоре также должны быть оговорены все вопросы, связанные с причинением ущерба соседям или самой квартире. Должно быть прописано, что арендатор обязуется соблюдать меры предосторожности, в том числе пожарные, пояснил Ракута.