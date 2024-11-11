Бригадир Никитин: дизайн-проект жилья поможет сэкономить на ремонте

Мастер-бригадир с сервиса «Профи» Алексей Никитин перечислил рекомендации, которые помогут сэкономить на ремонте квартиры. При расчетах он опирался на параметры помещения площадью 50 квадратных метров, сообщила « Газета.ru ».

Эксперт посоветовал заранее продумать дизайн-проект жилья. С помощью планирования получится исключить ненужные расходы на сумму от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

«Важным шагом является четкое определение собственных ожиданий и предпочтений на старте, что позволяет избежать затягивания сроков и частых переделок», — отметил специалист.

По его словам, благодаря поклейке обоев вместо покраски стен можно сохранить до 30 тысяч рублей. Установка натяжных потолков помогает выиграть около 50 тысяч рублей.