Бренд-шеф Якубенков призвал использовать в крымской кухне уникальные местные продукты

Председатель экспертного совета Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя, бренд-шеф ресторана Fish&Meat Юрий Якубенков подчеркнул важность использования уникальных местных продуктов в кулинарии полуострова. Об этом сообщил « Крым 24 ».

По словам эксперта, разнообразие крымской кухни обусловлено смешением различных культурных традиций, включая украинскую, русскую, крымско-татарскую и еврейскую.

«У нас, образно, не те пельмени, у нас не та селедка под шубой, у нас не то оливье, потому что у нас смешалось очень много культур», — отметил специалист.

Якубенков также указал на необходимость учета особенностей крымских продуктов при создании блюд, чтобы достичь уникального качества, присущего именно этому региону, добавила газета «Петербургский дневник».