Бренд-шеф Гладских посоветовал обсушивать мясо перед приготовлением шашлыка

Поверхность рыбы или мяса перед приготовлением шашлыка нужно обсушивать. Это минимизирует образование канцерогенов от дыма и копчения, рассказал бренд-шеф сервиса готовых рационов Grow Food Даниил Гладских в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, в состав маринада лучше всего включить вино, сок, мед, свежие травы или специи. Они сделают блюдо менее вредным благодаря антиоксидантам, тормозящим окисление жиров.

Кроме того, не стоит размораживать рыбу и мясо в воде. Из-за этого продукты потеряют сок, а с ним в воду переходят питательные вещества, отметил Гладских.