Бренд-менеджер Шикина: кошки предпочитают спать рядом с человеком, которого уважают

Бренд-менеджер компании Triol Александра Шикина объяснила, как кошки выбирают место для отдыха. Слова эксперта опубликовали «Известия».

Она отметила, что питомцы предпочитают спать рядом с человеком, которого считают лидером и уважают. Таким образом четвероногий друг показывает преданность и привязанность.

Кошки, сообщила Шыкина, помечают свои зоны комфорта специальными феромонами. Впоследствии они ищут знакомый и успокаивающий запах, добавил RT.

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