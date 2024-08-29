Бренд-менеджер Шикина: кошки предпочитают спать рядом с человеком, которого уважают
Бренд-менеджер компании Triol Александра Шикина объяснила, как кошки выбирают место для отдыха. Слова эксперта опубликовали «Известия».
Она отметила, что питомцы предпочитают спать рядом с человеком, которого считают лидером и уважают. Таким образом четвероногий друг показывает преданность и привязанность.
Кошки, сообщила Шыкина, помечают свои зоны комфорта специальными феромонами. Впоследствии они ищут знакомый и успокаивающий запах, добавил RT.
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