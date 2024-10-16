Больше трети россиян пожаловались на постоянный шум соседей

В России существуют штрафы за нарушение режима тишины. Санкции достигают пяти тысяч рублей, однако возможное наказание сдерживает далеко не всех. Так, свыше 60% россиян рассказали, что имеют шумных соседей, сообщает сайт kp.ru.
По результатам опроса, 28% респондентов пожаловались на регулярный гул из близлежащих квартир. Еще 33% изредка сталкиваются с беспокойством со стороны соседей.
Лишь 5% опрошенных признались, что сами являются нарушителями тишины, 2% остановились на варианте «другое».
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