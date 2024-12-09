Врачи городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга составили список новогодних подарков, которые могут представлять опасность для детей. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Первое место в перечне отдали сноубордам, горным лыжам, тюбингам и прочему подобному инвентарю для зимнего спорта. Так, при покупке снегохода для ребенка родители забывают о возрастных ограничениях.

«Цена такой беспечности очень высока, ведь ежегодно специалисты учреждений здравоохранения Свердловской области оказывают помощь детям и подросткам с травмами, полученными во время неудачных ралли», — рассказали в департаменте информационной политики региона.

Медики также посоветовали проявлять осторожность после вручения наборов для химических экспериментов, магнитных конструкторов и пиротехники, добавил «Сiбдепо».