Более сотни путешественников заразились норовирусом на круизном судне «Михаил Булгаков»

На борту круизного корабля «Михаил Булгаков» зафиксирована вспышка норовируса. С 19 по 28 мая более 100 пассажиров обратились за медицинской помощью из-за симптомов кишечной инфекции. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Роспотребнадзор.

После получения данных о ситуации, ведомство инициировало комплекс мер по дезинфекции помещений судна и изоляции заболевших.

«На круизном лайнере „Михаил Булгаков“, совершающем рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, за указанный период за медицинской помощью обратились свыше 100 человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты не выявили серьезных осложнений у инфицированных. Однако в ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм при организации питания на судне. В пресс-службе подчеркнули, что к работе допускались сотрудники с признаками кишечной инфекции, у части экипажа не было личных медицинских книжек.

Ситуация находится под контролем, всем участникам выданы предписания о проведении дополнительных дезинфицирующих мероприятий.