Более миллиона срезанных гвоздик, привезенных из Эквадора, уничтожили в Екатеринбурге
В Екатеринбурге было уничтожено более 1,1 миллиона срезанных гвоздик, импортированных из Эквадора. Об этом написал kp.ru.
Причиной уничтожения стало выявление заразы в цветах. Этим занимались специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора карантинного объекта, рассказал сайт sibdepo.ru.
Процесс ликвидации прошел в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации под наблюдением ведомства.
Качество содержания территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю
Пельш рассказал, как получил предложение стать ведущим шоу «Угадай мелодию»
В Петербурге нашли два чемодана с частями тела
Выборы президента в Абхазии признали состоявшимися
Захарова назвала Зеленского голым королем после изгнания из Белого дома
Путин в 25-ю годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте