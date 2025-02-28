Более миллиона срезанных гвоздик, привезенных из Эквадора, уничтожили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге было уничтожено более 1,1 миллиона срезанных гвоздик, импортированных из Эквадора. Об этом написал kp.ru.

Причиной уничтожения стало выявление заразы в цветах. Этим занимались специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора карантинного объекта, рассказал сайт sibdepo.ru.

Процесс ликвидации прошел в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации под наблюдением ведомства.

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