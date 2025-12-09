Более доступные имплантаты для увеличения груди будут производить в Нижнем Новгороде

Отечественный грудной силиконовый имплант зарегистрировали в России в конце ноября. Новые материалы медицинского класса чистоты будут создавать на территории кластера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пластический хирург, главный внештатный специалист Минздрава России Наталья Мантурова. Ее слова привел сайт URA.RU.
Как отметила эксперт, отечественные материалы по качеству не уступят аналогам из США, Франции, Германии и Бразилии, но будут стоить дешевле. Срок имплантации составит более 30 дней. Изделия будут соответствовать всем необходимым свойствам и требованиям современной пластической и реконструктивной хирургии, подчеркнула Мантурова.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте