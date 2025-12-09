Более доступные имплантаты для увеличения груди будут производить в Нижнем Новгороде

Отечественный грудной силиконовый имплант зарегистрировали в России в конце ноября. Новые материалы медицинского класса чистоты будут создавать на территории кластера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пластический хирург, главный внештатный специалист Минздрава России Наталья Мантурова. Ее слова привел сайт URA.RU .

Как отметила эксперт, отечественные материалы по качеству не уступят аналогам из США, Франции, Германии и Бразилии, но будут стоить дешевле. Срок имплантации составит более 30 дней. Изделия будут соответствовать всем необходимым свойствам и требованиям современной пластической и реконструктивной хирургии, подчеркнула Мантурова.