Более 930 стационарных видеокомплексов установили в Петербурге на дорогах с начала года

Власти Санкт-Петербурга опубликовали отчет о проделанной работе по улучшению безопасности дорожного движения за первое полугодие 2025 года. Комитет по транспорту обобщил ключевые достижения, направленные на повышение удобства и снижение риска аварийных ситуаций на дорогах города, написала gazeta.spb.ru .

Особое внимание уделялось внедрению элементов улично-дорожной инфраструктуры, таких как установка светофоров и искусственных препятствий, направленных на регулирование трафика и защиту пешеходов. Дополнительно проведен капитальный ремонт и замена около 4 100 дорожных знаков, очищено от рекламы и надписей более 14 тысяч элементов навигации.

Большое внимание уделено оборудованию специальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. В рамках принятых мер выполнена реконструкция и ремонт барьерных ограждений на 20 улицах, подготовлена территория для дальнейших работ на оставшихся участках.

Комплекс мероприятий направлен на сокращение аварийности и обеспечение комфортной среды для передвижения как автомобилистов, так и пешеходов. Городская администрация также объявила о полном переходе автобусного парка на низкопольные машины, обеспечивающие беспрепятственный доступ маломобильных граждан.

Введены в эксплуатацию 934 стационарных видеонаблюдения.