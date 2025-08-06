Более 70 общественных пространств обновят в Хабаровском крае в 2025 году

В поселке Молодежный Комсомольского района торжественно открыли новую территорию отдыха рядом с Домом культуры. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

По данным ведомства, новое пространство разделено на зону тихого отдыха с удобствами и детскую площадку с прорезиненным покрытием. Территорию оборудовали по итогам Всероссийского конкурса благоустройства в 2024 году.

Всего в 2025 году в регионе планируют обновить свыше 70 пространств по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже реализовано обновление 25 объектов, остальные ждут приведут в порядок до конца года. Кроме того, планируется завершить реконструкцию хоккейной площадки осенью 2025 года.