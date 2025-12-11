Более 70 елок для детей-инвалидов и членов семей бойцов СВО пройдут в Нижнем Новгороде

Организаторы фестиваля «Горьковская елка» проведут в нижегородских муниципальных учреждениях культуры 75 благотворительных елок. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные местной администрации.

Участниками мероприятий станут 3500 человек. На праздниках соберутся дети участников специальной военной операции, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями.

Директор регионального департамента культуры Светлана Гуляева отметила разнообразие программы, включающей елки для малышей и увлекательные события для подростков. В праздниках задействуют известные коллективы, а гостям вручают сладкие подарки.