Более 6 тысяч свадеб проведут в Нижегородской области этим летом
В Нижегородской области этим летом сыграют свадьбы 6 640 пар. Больше всего заявлений пока подано в Автозаводском районе — 1 387. Об этом написал сайт pravda-nn.ru, ссылаясь на региональный загс.
В Нижегородском районе зарегистрировано 2080 заявлений, а в Заречном Доме бракосочетания — 584.
В Дзержинске этим летом собираются отпраздновать свадьбу 426 пар, в Арзамасе — 300, в Кстове — 220.
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