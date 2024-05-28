Более 6 тысяч свадеб проведут в Нижегородской области этим летом

В Нижегородской области этим летом сыграют свадьбы 6 640 пар. Больше всего заявлений пока подано в Автозаводском районе — 1 387. Об этом написал сайт pravda-nn.ru, ссылаясь на региональный загс.

В Нижегородском районе зарегистрировано 2080 заявлений, а в Заречном Доме бракосочетания — 584.

В Дзержинске этим летом собираются отпраздновать свадьбу 426 пар, в Арзамасе — 300, в Кстове — 220.

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