Более 58 километров барьерных ограждений восстановили в Москве за год

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что с начала года специалисты городского комплекса хозяйства восстановили свыше 58 километров барьерных ограждений, поврежденных в дорожных авариях. Его слова привел сайт «Москва.ру» .

Чиновник отметил, что ремонтные бригады работают практически без остановки, особенно на кольцевых и вылетных магистралях, где чаще всего происходят ДТП. на ремонт одного поврежденного участка обычно уходит от полутора до двух часов. Сроки зависят от масштаба повреждений и сложности конструкции, но в большинстве случаев ремонт проводится оперативно и без длительного перекрытия движения.

Бирюков напомнил, что в Москве установлены современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн на скорости около 60 километров в час. Такие системы помогают смягчить последствия аварий и предотвратить выезд машин на встречную полосу.