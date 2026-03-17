Более 53 тысяч петербуржцев отдали свой голос за героев премии «Город в лицах»
Голосование за героев премии «Город в лицах» завершилось. В нем приняли участие 53 311 человек, написала газета «Петербургский дневник».
Пятерка самых популярных номинаций выглядит следующим образом: «Образование», «Детский тренер», «Универсальный специалист МФЦ», «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок» и «Медицинский работник».
Голосование стартовало 2 февраля и завершилось 15 марта. В этом году было представлено 11 номинаций.
Победителей наградят на торжественной церемонии 23 марта.
Партнерами премии в 2026 году стали FORT, Halewood, «Цветовик», «Бакунин», «Петербург-концерт». Гастрономический партнер — сеть ресторанов русской кухни «Теремок».