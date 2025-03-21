Более 47 тысяч петербуржцев поучаствовали в голосовании за номинантов премии «Город в лицах»

В народном голосовании за номинантов ежегодной городской премии «Город в лицах» на сайте «Петербургского дневника» приняли участие более 47 тысяч человек.

Награждение победителей пройдет 26 марта в Театре Академии танца Бориса Эйфмана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях издания.

Вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что в этом году в нем приняли участие 47 340 человек. Самой популярной номинацией стала «Медицинский работник», следом идут «Педагог школьного и дошкольного образования» и «Детский тренер».

Пиотровский подчеркнул, что премия — это возможность выразить признательность жителям города, работающим в ключевых для Петербурга сферах экономики и социальной жизни.

Премия вручается уже четвертый год подряд, о чем ранее информировала газета.