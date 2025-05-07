Более 300 групп создали в Хабаровском крае для предотвращения лесных пожаров

В Хабаровском крае для предотвращения возгораний в тайге и других зонах создали 313 патрульно-маневренных групп. Об этом сообщил Transsibinfo .

В объединениях работают больше тысячи специалистов: сотрудники МЧС, лесной охраны, добровольных пожарных дружин и подготовленные местные жители. Упор делают на территории с высоким риском распространения огня — леса, торфяники и населенные пункты рядом с ними.

Противопожарные подразделения активно внедряют новейшие технологии, задействуя беспилотные летательные аппараты, оснащенные высокочувствительными камерами и тепловизионными системами для оперативного обнаружения и точного определения границ возгораний с воздуха.