Более 30% молодоженов в Петербурге оказались иногородними

Санкт-Петербург продолжает завоевывать сердца молодоженов со всей страны. За май 2025 года в Северной столице заключили брак почти пять тысяч пар, почти треть из них — приезжие из других регионов России. Об этом сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
По информации Смольного, более 30 % пар, зарегистрировавших свои отношения в мае этого года, приехали из других уголков России. Причина такого выбора — романтическая атмосфера города на Неве и возможность устроить церемонию в исторических дворцах бракосочетания.
Специалисты подчеркнули, что привлекательность Петербурга для иногородних пар обусловлена не только его красотой, но и удобством организации свадьбы. Многие выбирают город для регистрации брака, совмещая ее с туристической поездкой, и предпочитают проводить торжество в период белых ночей или в праздничные выходные.
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