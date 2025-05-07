Более 230 поддельных купюр выявили на Северо-Западе в 2025 году

За первые три месяца 2025 года в Северо-Западном регионе выявили 238 фальшивых денежных знаков. Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на данные территориального ГУ Центрального банка России.

Соответствующий показатель на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подделок обнаружили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — там выявили 193 фальшивые банкноты. В остальных регионах зафиксированы единичные случаи: по одной поддельной купюре в Архангельской и Мурманской областях, две — в Республике Коми и не более 10 в других субъектах округа.

Чаще всего подделывают крупные купюры. Так, за отчетный период обнаружена 131 поддельная банкнота номиналом пять тысяч рублей, 53 — номиналом тысяча рублей.