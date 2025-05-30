Более 200 школьных лагерей откроются в Петербурге на каникулах

В период школьных каникул в Санкт-Петербурге будет организована работа более двух сотен лагерей, где смогут отдохнуть около 38 тысяч детей. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на начальника отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи комитета по образованию Даниила Журавлева.

Каждая смена продлится 28 дней, что позволит провести три полноценные смены за лето. Организаторы подготовили разнообразную программу, включающую экскурсии, посещение музеев и пожарных частей, а также различные кружки.

Детский омбудсмен Анна Митянина напомнила о комендантском часе, действующем в городе: с 22 до 6 часов дети могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Также она подчеркнула важность инструктажа детей о безопасности, особенно о недопустимости общения с незнакомцами.

Для подростков, которые уже не посещают лагеря, работает Центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». Помимо организации досуга, центр помогает с трудоустройством, предлагая погружение во взрослую среду среди адекватных людей.