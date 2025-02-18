Более 20 тысяч петербуржцев приняли участие в голосовании «Город в лицах»

В рамках премии «Город в лицах», проводимой газетой «Петербургский дневник» при поддержке правительства Санкт-Петербурга, за первую неделю народного голосования было собрано около 20 000 голосов.

Эта уникальная премия проводится уже в четвертый раз и направлена на признание заслуг и достижений петербуржцев в различных социальных сферах.

В этом году премия включает 11 номинаций, охватывающих различные области, такие как образование, культура, транспорт, спорт, социальные услуги, здравоохранение, туризм и промышленность.

Главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов отметил, что в этом году петербуржцы проявляют необычайную активность в голосовании, что свидетельствует о значимости и поддержке премии среди горожан.