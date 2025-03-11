Более 20 мертвых дельфинов обнаружили на Кубани за первую неделю марта

В Краснодарском крае начался сезон выбросов китообразных на берег. Об этом сообщил RT со ссылкой на научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа».

По данным организации, за первую неделю марта на побережье Кубани обнаружили более 20 погибших дельфинов.

«Обычно такой сезон в Черном море длится с марта по июнь. <…> Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться», — отметили специалисты.

За весь февраль на побережье Краснодарского края насчитали 25 мертвых особей. За последние две недели в Новороссийске и Геленджике обнаружили трех живых, но ослабленных китообразных.

Как рассказали в центре, причины выброса на берег — рыболовные сети, ослабленный иммунитет после зимы, погодные условия и загрязнение моря.