Более 2 тысяч экспертов приехали на 14-й Арктический форум в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся 14-й по счету Арктический форум. Как рассказал сайт телеканала «Звезда», на мероприятие съехались более двух тысяч экспертов, чтобы обсудить ключевые проблемы региона.

Участники назвали приоритетными направлениями для России развитие Северного морского пути, продолжение освоения и исследования заполярных регионов. И речь идет не только об Арктике, но и об Антарктике, где российские специалисты уже ввели в эксплуатацию новый зимовочный комплекс станции «Восток».

В этом году международный форум получил имя его основателя — Артура Чилингарова. На площадке работает интерактивная экспозиция, на которой можно ознакомиться со всеми этапами жизни знаменитого полярного исследователя.

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