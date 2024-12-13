Более 2 тысяч экспертов приехали на 14-й Арктический форум в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся 14-й по счету Арктический форум. Как рассказал сайт телеканала «Звезда» , на мероприятие съехались более двух тысяч экспертов, чтобы обсудить ключевые проблемы региона.

Участники назвали приоритетными направлениями для России развитие Северного морского пути, продолжение освоения и исследования заполярных регионов. И речь идет не только об Арктике, но и об Антарктике, где российские специалисты уже ввели в эксплуатацию новый зимовочный комплекс станции «Восток».

В этом году международный форум получил имя его основателя — Артура Чилингарова. На площадке работает интерактивная экспозиция, на которой можно ознакомиться со всеми этапами жизни знаменитого полярного исследователя.