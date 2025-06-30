Более 16 километров теплосетей заменят в двух районах Нижнего Новгорода

Нижний Новгород готовится к зиме. Компания «Теплосети» ведет масштабную замену и реконструкцию трубопроводов отопления. В 2025 году планируют обновить 16,7 километра старых теплотрасс. Уже приступили к работам на девяти улицах Автозаводского и Ленинского районов, сообщил сайт News.nn.ru .

Новейшие материалы гарантируют защиту от коррозии и длительный срок службы новых сетей — до полувека. Специалисты используют современные технологии и оснащены необходимой техникой, включая спецмашины с оборудованием для сварки и подачи воды.

Одновременно специалисты проводят подготовку теплоузлов и оборудование проверяется гидравликой. К началу зимы предполагается замена сотен элементов клапанов и задвижек, обеспечивая надежное функционирование системы. Компания обслуживает десятки километров магистралей, снабжающих теплом сотни социальных учреждений и жилые дома, поддерживая стабильное отопление и горячее водоснабжение для населения города.

Работы проводятся в строгом соответствии с графиком подготовки к зимним холодам, обеспечивая жителям Нижегородской столицы надежный обогрев предстоящего осенне-зимнего периода.