Более 140 аварий с участием каршеринга произошло в Москве с начала года

С начала года в Москве насчитали 148 ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

Всего в зарегистрированных авариях четыре человека погибли и 168 пострадали. В ведомстве отметили, что в сравнении с 2023 годом количество дорожных аварий уменьшилось на 28,2%.

Что касается статистики по ДТП с автомобилями такси, за прошедшие шесть месяцев их насчитали в столице более 820. В таких авариях погиб 21 человек.

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