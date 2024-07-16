Более 140 аварий с участием каршеринга произошло в Москве с начала года

С начала года в Москве насчитали 148 ДТП с участием каршеринговых автомобилей. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

Всего в зарегистрированных авариях четыре человека погибли и 168 пострадали. В ведомстве отметили, что в сравнении с 2023 годом количество дорожных аварий уменьшилось на 28,2%.

Что касается статистики по ДТП с автомобилями такси, за прошедшие шесть месяцев их насчитали в столице более 820. В таких авариях погиб 21 человек.