Более 13,5 тысячи рабочих мест появится в Нижегородской области благодаря новым проектам

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение участков для 249 инвестиционных проектов общей стоимостью 149 млрд рублей. Среди ключевых направлений — промышленность и логистика, на которые приходится более половины заявок. Об этом сообщило «АБН24» со ссылкой на пресс-службу губернатора и областного правительства.

Планируется создать свыше 13,5 тысячи новых рабочих мест. Туристические объекты составляют около 15% проектов. Также значительная часть ходатайств связана с дорогами, медицинскими учреждениями, спортивными и образовательными объектами.

Одним из одобренных решений стало заключение концессии на строительство берегоукрепительного сооружения набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде.

Кроме того, благодаря цифровизации процесс подачи документов для инвесторов был значительно упрощен: теперь требуется предоставить только один документ вместо семи.

Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, составляемом Агентством стратегических инициатив.