Более 1,1 тысячи спортивных мероприятий провели в Нижнем Новгороде в 2024 году

В 2024 году в Нижнем Новгороде состоялось 1177 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 138 тысяч человек. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на результаты заседания постоянной комиссии горсовета по социальным вопросам.
Среди наиболее популярных событий оказались Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту, Кубок главы Нижнего Новгорода по танцевальному спорту и «Лыжня России-2024».
Также стало известно, что за указанный период в городе отремонтировали шесть спортивных объектов и построили два новых спорткомплекса. Кроме того, специалисты обновили 92 площадки.
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