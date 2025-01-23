Более 1,1 тысячи спортивных мероприятий провели в Нижнем Новгороде в 2024 году

В 2024 году в Нижнем Новгороде состоялось 1177 спортивных мероприятий, в которых приняли участие около 138 тысяч человек. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на результаты заседания постоянной комиссии горсовета по социальным вопросам.