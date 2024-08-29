Более 100 предпринимателей приняли участие в бизнес-лагере «Ракета» в Нижегородской области

В первом межрегиональном бизнес-лагере «Ракета», который проходит в Нижегородской области, приняли участие более 100 предпринимателей из региона и из Томской и Новосибирской областей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

В программе лагеря предусмотрены встречи бизнеса и власти, питч-сессия и деловые переговоры. Участников ждут тренинги по ораторскому мастерству, мастерству убеждения, управлению собой и другим навыкам для ведения бизнеса.

В неформальную часть войдут утренняя зарядка, квесты, просмотр фильмов на бизнес-темы и посиделки у костра.

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