Более 100 предприятий Кубани прошли аттестацию на экспорт зерна в Китай

С начала года Южное межрегиональное управление Россельхознадзора получило 137 заявок от компаний Краснодарского края, желающих попасть в реестр экспортеров растительной продукции в Китай. Тем не менее после проверки три заявки были отвергнуты из-за некорректных данных о виде деятельности или объекте, сообщил сайт «Краснодарские известия».
Сейчас специалисты осматривают 95 объектов, которые связаны с производством гороха. Проверяется их соответствие фитосанитарным нормам Китая. В 2024 году была подана 391 заявка, однако более 40% из них были отклонены из-за ошибок или по инициативе заявителей.
На данный момент 108 предприятий Кубани уже прошли аттестацию и могут отправлять свою продукцию в Китай.
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