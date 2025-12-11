Более 100 Дедов Морозов и Снегурочек пройдут шествием в Пензе
В Пензе в субботу, 13 декабря, в 15:00 от Фонтанной площади стартует шествие Дедов Морозов. В мероприятии примут участие свыше 100 пензенских волшебников и Снегурочек, сообщило ИА «ПензаПресс».
Колонна пройдет до площади имени Ленина, где состоится церемония по зажиганию огней на главной елке города. Далее произойдет символическая передача огней Дедам Морозам из районов Пензенской области.
Также на площади имени Ленина торжественно откроют резиденцию зимнего волшебника — Дом Деда Мороза.
