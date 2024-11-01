Bloomberg Billionaires Index: совокупное состояние самых богатых российских бизнесменов выросло на 26 млрд долларов

Рейтинг, опубликованный Bloomberg Billionaires Index (BBI), показал, что совокупное состояние самых богатых в России бизнесменов выросло на 26,274 миллиарда долларов с начала года. Об этом рассказал сайт «Аргументы и факты».

Среди 500 богатейших человек, входящих в рейтинг, 25 строчек занимают российские граждане. Общее состояние богатейших россиян достигло 355,33 миллиарда долларов на 1 ноября 2024 года.

Ранее проведенный опрос показал, что заработок в размере 43 тысяч рублей в месяц россияне считают порогом бедности в стране.

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