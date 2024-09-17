Блогер Стас Васильев рассказал, что для борьбы с буллингом надо отправлять детей на исправительные работы

Российский блогер Стас Васильев (Стас «Ай, как просто») в эфире радиостанции Sputnik предложил методы борьбы со школьным буллингом. По его словам, детей, которые травят остальных, необходимо отправлять на исправительные работы или в детскую комнату милиции.

«Есть много работ: картошку сажать, мусор убирать вокруг школы, полы мыть и так далее. И если отказываешься — исключить из школы», — сказал он.

Блогер добавил, что в первую очередь учителя должны быть авторитетами для детей и закладывать в их головы правильные ценности. Также важно с малых лет отдавать детей в спортивные секции, чтобы учить их быть сильными.