Блогер Стас Васильев рассказал, что для борьбы с буллингом надо отправлять детей на исправительные работы

Российский блогер Стас Васильев (Стас «Ай, как просто») в эфире радиостанции Sputnik предложил методы борьбы со школьным буллингом. По его словам, детей, которые травят остальных, необходимо отправлять на исправительные работы или в детскую комнату милиции.
«Есть много работ: картошку сажать, мусор убирать вокруг школы, полы мыть и так далее. И если отказываешься — исключить из школы», — сказал он.
Блогер добавил, что в первую очередь учителя должны быть авторитетами для детей и закладывать в их головы правильные ценности. Также важно с малых лет отдавать детей в спортивные секции, чтобы учить их быть сильными.
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