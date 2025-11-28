Блогер Стас Васильев призвал бороться с тревогой с помощью его роликов

Блогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», в эфире авторской программы на радио Sputnik поделился своим мнением о борьбе с тревогой и депрессией.

Он подчеркнул, что отсутствие эффективных инструментов для «борьбы» с этими состояниями часто приводит к их развитию, а главным «оружием» в этой борьбе является знание.

По словам Васильева, его ролики не только развлекают, но и помогают людям установить простые и понятные связи, расширяя их кругозор.

«Например в ролике про BlackRock показать конкретно, как, кто и где зарабатывает, как они связаны с ВПК и оружейными концернами», — отметил блогер.