Блогер Стас Васильев поддержал возможность самозапрета на участие в азартных играх

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik прокомментировал законопроект о праве россиян устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. По его словам, это «офигенная штука», позволяющая не играть у легальных букмекеров.

Васильев вспомнил о своем знакомом, который проигрывает все свои деньги и который постоянно берет кредиты, чтобы закрывать предыдущие.

«Я допускаю такой вариант, когда муж с женой, у них азартные игры стали прям камнем преткновения, они могут вообще разойтись из-за этого», — добавил блогер.

Ранее СМИ сообщали, что правительство РФ поддержало законопроект депутатов о праве россиян устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.