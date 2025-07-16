Блогер Стас Васильев отметил, что цифровой рубль поможет снизить коррупцию

Введение цифрового рубля в экономический оборот упростит проверку распределения средств и уменьшит уровень коррупции. Такое мнение озвучил блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik .

По словам блогера, в борьбе с хищением средств необходимо применять различные методы, включая использование новых технологий.

Васильев предположил, что выделение государственного бюджета в цифровом рубле обеспечит направление средств на развитие школ и медицины в России, а не в «карман коррумпированной мрази».